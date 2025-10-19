Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Η αστυνομική παρουσία γύρω από την πλατεία Συντάγματος είναι διακριτική.

Στη συγκέντρωση συμμετέχουν ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με μια συμβολική πράξη μνήμης, όταν συγγενείς των θυμάτων έγραψαν ξανά, με κόκκινη μπογιά, τα ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι συγκεντρωμένοι κάλεσαν τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή αστυνομική επέμβαση. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε απόσταση, τηρώντας διακριτική στάση.