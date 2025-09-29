Τον δρόμο για το ακροατήριο παίρνει η υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη καθώς η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή σε δίκη 36 κατηγορουμένων.

Πρόκειται για στελέχη του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, με τους 33 από τους 36 να κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Κρίσιμη παράμετρος για τον προσδιορισμό της δίκης, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να μεταφραστεί το κατηγορητήριο στην ιταλική γλώσσα για τους Ιταλούς κατηγορούμενους της Ηellenic Train.

Οι άλλες τρεις δίκες



Άλλες τρεις δίκες αναμένεται να απασχολήσουν έντονα τα δικαστήρια και την κοινή γνώμη το προσεχές διάστημα.

Οι υποθέσεις αυτές αφορούν:

τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από σταθμούς του ΟΣΕ

τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος

καθώς και την ποινική διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και Γενικών Γραμματέων του υπουργείου.

Αυτή τη στιγμή, στο ακροατήριο βρίσκεται μόνο η υπόθεση με τις κάμερες, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει και η κύρια δίκη για τη σύγκρουση.

Η υπόθεση με τις κάμερες



Η δίκη που έχει ήδη ξεκινήσει αφορά τη μη προσκόμιση βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε ζητηθεί το καλοκαίρι του 2023.

Η προκαταρκτική εξέταση οδήγησε σε ποινικές διώξεις κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, του προκατόχου του και προέδρου του οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος, καθώς και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Interstar. Τα αδικήματα που αποδίδονται περιλαμβάνουν υπεξαγωγή εγγράφων, απείθεια και ηθική αυτουργία.

Η εκδίκαση αναβλήθηκε τον Ιούνιο και έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου. Στη δίκη έχουν δηλώσει παράσταση περισσότερες από δέκα οικογένειες θυμάτων.

Οι ευθύνες πολιτικών προσώπων



Σημαντικό σκέλος της δικαστικής διερεύνησης αφορά πολιτικά πρόσωπα. Στο Δικαστικό Συμβούλιο εξετάζονται οι ποινικές διώξεις του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή, του τότε υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και Γενικών Γραμματέων του υπουργείου από το 2016 έως το 2023.

Ο κ. Καραμανλής παραπέμφθηκε για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ για τον κ. Τριαντόπουλο οι κατηγορίες αφορούν τη διαχείριση του χώρου της σύγκρουσης μετά το δυστύχημα.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται και επτά μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, υψηλόβαθμα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας



Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για οικονομικά ζητήματα που αφορούν τη σύμβαση 717 και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην οποία εμφανίζονται κοινά πρόσωπα με την ποινική υπόθεση των Τεμπών.

Πηγή: dikastiko

