Η Tetra Pak® απέσπασε την ανώτατη διάκριση για τις επιδόσεις της στη βιωσιμότητα, κατακτώντας το Platinum βραβείο της EcoVadis στην πιο πρόσφατη παγκόσμια αξιολόγηση. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ποιότητα του συστήματος διαχείρισης βιωσιμότητας της εταιρείας και τη δέσμευσή της για διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα αξίας, τοποθετώντας την ανάμεσα στο 1% των κορυφαίων οργανισμών παγκοσμίως που ξεχωρίζουν για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα.

Η αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 130.000 εταιρείες, βασίστηκε στις επιδόσεις της Tetra Pak και στους τέσσερις τομείς που εξετάζει η EcoVadis: περιβάλλον, εργασιακά & ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρηματική ηθική και υπεύθυνες προμήθειες. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τον κεντρικό σκοπό της εταιρείας: την προστασία των ανθρώπων, του πλανήτη και των τροφίμων και τη διάθεσή τους παντού.

Advertisement

Advertisement

To 2024, η Tetra Pak ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική της με τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης ομάδας «Sustainability Excellence», η οποία ανέλαβε να ενσωματώσει πιο αποτελεσματικά τις αρχές της βιωσιμότητας σε καθημερινές λειτουργίες, διαδικασίες, συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό. Χάρη σε δράσεις όπως το πρόγραμμα συνεργασίας με προμηθευτές “Join Us in Protecting the Planet”, η εταιρεία πέτυχε μείωση 15% στις εκπομπές που σχετίζονται με τις αγορές πρώτων υλών σε σύγκριση με το 2019. Παράλληλα, εισήγαγε έναν νέο Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, που βασίζεται σε 15 θεμελιώδεις αρχές και ενισχύει τις διαδικασίες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της περιβαλλοντικής ευθύνης στην αλυσίδα εφοδιασμού.

«Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα όλων μας στην Tetra Pak να επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό μας προς τη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με όλους τους κρίσιμους εταίρους στην αλυσίδα αξίας. Το βραβείο Platinum από την EcoVadis δείχνει το πάθος μας για συνεχή βελτίωση και τη δέσμευσή μας να ενσωματώσουμε τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας και της στρατηγικής μας», τόνισε ο Lars Holmquist, Executive Vice President της Tetra Pak.

Μπορείτε να δείτε την στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρίας στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους δημοσιογράφους:

STARDUST, Μαριάντζελα Παπαχρήστου, angeliki_papachristou@stardust-comms.gr

TETRA PAK, Μαρία Σιγάλα, [email protected]

Advertisement

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ TETRA PAK

Αποστολή μας είναι να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα των τροφίμων. Γι’ αυτό παρέχουμε προηγμένα συστήματα παραγωγής τροφίμων. Σε συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, και με την αφοσίωση περισσότερων από 24.000 εργαζομένων παγκοσμίως, προστατεύουμε καθημερινά τα τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 160 χώρες. Γιατί είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε έναν σκοπό:

Advertisement

Δεσμευόμαστε να κάνουμε το φαγητό ασφαλές και διαθέσιμο, παντού, και υποσχόμαστε να προστατεύουμε ό,τι είναι καλό: το φαγητό, τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Tetra Pak διατίθενται στην ιστοσελίδα: https://www.tetrapak.com/en-gr

https://www.facebook.com/TetraPakHellas

Advertisement