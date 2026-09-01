Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της Τροχαίας για το θανατηφόρο τροχαίο με τρεις νεκρούς που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μια 27χρονη γυναίκα και ακόμη μία γυναίκα επιχείρησε να κάνει αναστροφή στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κατά την εκτέλεση της αναστροφής, το δίκυκλο συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πριν από τη σύγκρουση είχε προηγηθεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της διασταύρωσης με την Αρμένη Βραΐλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κανένας από τους τρεις επιβαίνοντες δεν φορούσε κράνος.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Το βίντεο αποτυπώνει τόσο τη στιγμή της πρόσκρουσης όσο και τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται η πορεία των δύο δικύκλων, η πλαγιομετωπική σύγκρουσή τους και, στη συνέχεια, η ανεξέλεγκτη πορεία τους, προτού καταλήξουν πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τρεις τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την προανάκριση για την υπόθεση και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία.