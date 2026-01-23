Λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι της βρισκόταν η 56χρονη γυναίκα που έχασε τραγικά τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, όταν οι δρόμοι της περιοχής μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία την Τετάρτη. Η Χριστίνα, μητέρα ενός παιδιού, παρασύρθηκε από τα νερά, εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η 56χρονη εργαζόταν ως φιλόλογος σε φροντιστήριο και, σύμφωνα με γονείς μαθητών, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά. Ο πατέρας της, συντετριμμένος, μίλησε για την απώλεια «ενός αγγέλου».

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Για όλα αυτά που συμβαίνουν – φωτιές, πλημμύρες, Τέμπη. Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος. Θα τη ντύσουμε στα λευκά, σαν νύφη, γιατί ήταν ένας άγγελος», ανέφερε συγκλονισμένος στο MEGA, προσθέτοντας πως η κόρη του ήταν μια εξαιρετική και δημιουργική εκπαιδευτικός που είχε βοηθήσει δεκάδες παιδιά να εισαχθούν στα πανεπιστήμια.

Γονέας μαθητή δήλωσε πως «δεν υπήρχε παιδί στο φροντιστήριο που να μην την αγαπούσε», τονίζοντας ότι δεν ήταν μόνο καθηγήτρια αλλά και ουσιαστικός ψυχολογικός στήριγμα για τους μαθητές της. «Καθοδηγούσε τα παιδιά και τα βοηθούσε να βρουν τον δρόμο τους», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις συνθήκες της τραγωδίας μίλησε και ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η 56χρονη. Όπως περιέγραψε, άκουσε φωνές και ειδοποίησε τον πατέρα του, ενώ γείτονες καλούσαν σε βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν και άλλοι κάτοικοι για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αρχικά η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, όμως στη συνέχεια τις έχασε, καθώς το κεφάλι της βρισκόταν μέσα στο νερό και στο σημείο είχαν συσσωρευτεί πέτρες και φερτά υλικά.