Έναν 24χρονο συνέλαβε η Αστυνομία με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού και για την παράνομη κατακράτηση μίας νεαρής γυναίκας σε χωριό στην Θεσσαλονίκη,

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν ο 24χρονος οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, προσέγγισε την νεαρή και σταθμεύοντας το όχημα μπροστά της, την έπεισε προκειμένου να την μεταφέρει σπίτι.

Ωστόσο, μετέφερε την 24χρονη στο δικό του σπίτι, όπου με την χρήση βίας και αφού είχε πρώτα κλειδώσει όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να ασελγήσει πάνω της,

Η 24χρονη αντιστάθηκε οπότε ο άνδρας φοβήθηκε και υπαναχώρησε, ενώ στην συνέχεια την μετέφερε με το αυτοκίνητο σε διπλανό χωριό, όπου και την άφησε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης συνέλαβαν χθες τον 24χρονο μετά από καταγγελία, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά τον χρόνο των συγκεκριμένων πράξεων. Σε βάρος του 24χρονου ασκήθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ