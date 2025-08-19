Στα χέρια των Αρχών έπεσε, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της αστυνομίας, ένας 55χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη, εις βάρος του οποίου εκκρεμούν διωκτικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του αλλοδαπού εκκρεμούσαν:

εντάλματα σύλληψης Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για εμπρησμό σε δάση, πράξη που έλαβε χώρα το 2005 στην Πάρνηθα Αττικής.

Διάταξη του Προέδρου Εφετών Αθηνών, η οποία ορίζει τη διαρκή ισχύ των ενταλμάτων σύλληψης για τον εμπρησμό σε δάση, καθώς επίσης και την κράτησή του μέχρι την οριστική εκδίκαση των κατηγοριών,

Καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών, με χρηματική ποινή 1.500 ευρώ,

Καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, με ποινή φυλάκισης 6 μηνών και

Καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για εμπρησμό σε δάση, ζωοκλοπή-ζωοκτονία, και παράβαση του Βασιλικό Διάταγμα περί κατοχής όπλου και οπλοφορίας δημοσίων δασικών υπαλλήλων και οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας, με ποινή φυλάκισης 3 ετών, 6 μηνών και χρηματική ποινή 3.300 ευρώ.

Ο 55χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.