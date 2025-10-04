Ένας 44χρονος δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι αντιστεκόμενος στη σύλληψή του, το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο προσώπου του οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Αγνοώντας το σήμα των αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο 44χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ώσπου τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πήγαν να του περάσουν χειροπέδες, ο άντρας φέρεται να προέβαλε αντίσταση, δαγκώνοντας έναν εξ αυτών στο πόδι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.