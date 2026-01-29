Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μάντρα οχημάτων δίπλα στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σε δύο οχήματα που βρισκόταν μέσα στην μάντρα, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 15 στον Εύοσμο.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί στα υπόλοιπα οχήματα και στις παρακείμενες επιχειρήσεις.

Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν άγνωστες, ωστόσο διεξάγεται έρευνα.