Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, όταν δύο άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από παράσυρση από διερχόμενη νταλίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε σταματήσει στο οδόστρωμα λόγω μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου τους. Όταν βγήκαν από το όχημα, παρασύρθηκαν από την νταλίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο οδηγός της νταλίκας διέφυγε από το σημείο, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα με γιατρό, για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό:

«Σήμερα 18/11/2025, περί ώρα 07:00, οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε περιστατικό παράσυρσης άντρα πεζού από φορτηγό, στον παράδρομο Θεσσαλονίκης -Καβάλας, στο ύψος του «Τιτάν», στο ρεύμα εξόδου.

Για τη διάσωση του πολυτραυματία εφαρμόστηκε ακινητοποίηση και αναζωογόνηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Παράλληλα, παρασχέθηκε φροντίδα σε γυναίκα τραυματία με ελαφρές κακώσεις. Και οι δύο τραυματίες διακομίσθηκαν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν 2 συμβατικά ασθενοφόρα & 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολική δύναμη 4 Διασωστών και 1 Ιατρού.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Πηγή: Emakedonia