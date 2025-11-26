Οι διάσημες «Ομπρέλες» του Γεώργιου Ζογγολόπουλου επιστρέφουν και πάλι στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από τις απαραίτητες εργασίες επισκευής που έγιναν στην Αθήνα.

Οι 18 ομπρέλες, συνιστούν μια σημαντική «ατραξιόν» για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, στο πέρασμα του χρόνου είχαν υποστεί ζημιές και σοβαρές φθορές, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά τους στην Αθήνα, για να υποβληθούν σε εργασίες αποκατάστασης.

Οι «Ομπρέλες» βρίσκονται ήδη στην Θεσσαλονίκη και από την ερχόμενη Δευτέρα (1/12) θα αρχίσει η τοποθέτησή τους στο γλυπτό, δίπλα στις υπόλοιπες που παραμένουν στην θέση τους.

Οι εργασίες επισκευής κρίθηκαν απαραίτητες τόσο από τον δήμο Θεσσαλονίκης όσο και το Ίδρυμα Γεώργιος Ζογγολόπουλος, καθώς πρόκειται για ένα έργο – τοπόσημο για την πόλη. «Οι εργασίες επισκευής πήγαν πολύ καλά και το γλυπτικό κομμάτι θα επανέλθει στην αρχική του μορφή», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Θεοδωρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος.

Σχετικά με τις επόμενες διαδικασίες, θα πρέπει να γίνει πλύσιμο και καθαρισμός από τον δήμο Θεσσαλονίκης, ώστε να λάμψουν, ενώ στις 3 Δεκεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους, θα φωτιστούν και οι ομπρέλες.

Σύμφωνα με τον Πρόδρομο Νικηφορίδη, αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, «οι εργασίες ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το προβλεπόμενο και οι “Ομπρέλες” επιστρέφουν και πάλι πίσω στην πόλη τους». Ο Π. Νικηφορίδης προσθέτει πως το διάσημο γλυπτό αποδίδεται «φρέσκο και ανανεωμένο» ώστε να το θαυμάσουν και οι τουρίστες, που αναμένεται να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ