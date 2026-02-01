Πεπεισμένα ότι πρόκειται για τον 27χρονο, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί την προηγούμενη εβδομάδα από τη σύντροφό του, είναι τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Και αυτό από τα τατουάζ, που είδαν στη σορό του, όταν πήγε ο ιατροδικαστής στο σημείο. Απομένει, όμως, και η τυπική αναγνώρισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει τουλάχιστον επτά τραύματα από πυροβόλο όπλο, αν και στο σημείο βρέθηκαν μόνον δύο κάλυκες, αλλά εικάζουν οι αστυνομικοί πως τους υπόλοιπους τους παρέσυραν τα νερά του ρέματος.

Αξιωματικός που έχει γνώση της έρευνας ανέφερε στη HuffPost ότι ο ιατροδικαστής είδε στη σορό ίχνη, που παραπέμπουν σε προσπάθεια καύσης. Οι δράστες δηλαδή φαίνεται πως επιχείρησαν να πυρπολήσουν το θύμα, προκειμένου να εξαφανίσουν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει τις αρχές σε εκείνους.

Η σύντροφος τού 27χρονου την προηγούμενη εβδομάδα είχε καταγγείλει στους αστυνομικούς ότι έξω από το σπίτι της στην Ελευσίνα είχε σταθμεύσει για ώρες ένα τετρακίνητο όχημα, στο οποίο ένοπλοι τον υποχρέωσαν να επιβιβαστεί. Κατά την έρευνά τους αρχικά κατάφεραν να ακολουθήσουν για λίγα χιλιόμετρα το όχημα, αλλά εκείνο χάθηκε σε μη κατοικημένη περιοχή.