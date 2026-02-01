Μέσα σε ένα ρέμα στη Νέα Πέραμο αργά το μεσημέρι της Κυριακής πολίτης είδε ένα μακάβριο θέαμα και ενημέρωσε την αστυνομία. Οι πρώτοι ένστολοι, που έσπευσαν στο σημείο, είδαν το πτώμα ενός άνδρα, ηλικίας περίπου τριάντα ετών, και απέκλεισαν τον χώρο.

Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ανέλαβαν την υπόθεση, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Περιμένουν, όμως, ιατροδικαστή στο σημείο, για την πρώτη αυτοψία.

Οι αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για έναν 27χρονο, του οποίου η εξαφάνιση δηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες από τη σύντροφό του, η οποία μάλιστα στην κατάθεσή της ανέφερε ότι κάποιος τον είχε απειλήσει και ότι δεν έφυγε με τη θέλησή του.

Ο 27χρονος δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, σε αντίθεση με άλλα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία έχουν κατηγορηθεί για τοκογλυφία.