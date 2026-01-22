Συγκλονίζουν οι εικόνες από το Παράλιο Αστρος τη στιγμή που τα κύματα με ορμή σκάνε και ένα από αυτά έστειλαν στον θάνατο αξιωματικό του Λιμενικού εν ώρα καθήκοντος.

Οι καιρικές συνθήκες την ώρα του τραγικού δυστυχήματος δεν ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Δεν έβρεχε ενώ η ένταση των ανέμων ήταν περιορισμένη. Όμως, τα κύματα προκαλούσαν τρόμο και αυτό γιατί από νωρίς την Τετάρτη το πρωί είχε εμφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή του Αστρους το φαινόμενο της αποθαλασσίας.

Advertisement

Advertisement

Το επονομαζόμενο «βουβό κύμα» ή swell που δεν οφείλεται σε καιρικά φαινόμενα στο χρόνο που παρατηρείται, αλλά σε άνεμο που έπνεε σε προηγούμενο χρόνο, ακόμα και ημέρες πριν, ή σε άλλη περιοχή.

Με άλλα λόγια, αποθαλάσσια λέγονται τα κύματα που φαίνονται να μην έχουν σχέση με τον επικρατούντα άνεμο στη περιοχή του παρατηρητή τόσο κατά διεύθυνση όσο και κατ΄ ένταση.

Τι είναι τα κύματα swell

Τα κύματα swell είναι ελεύθερα κύματα (free waves) που χαρακτηρίζονται από:

Ομαλότερη μορφή και πιο τακτική περίοδο (το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών) σε σύγκριση με τα κύματα που προκαλούνται άμεσα από τον τοπικό άνεμο (wind waves).

Την ικανότητα να διανύουν τεράστιες αποστάσεις, χιλιάδων χιλιομέτρων, διατηρώντας μεγάλο μέρος της ενέργειάς τους, πολύ μετά τη διακοπή του ανέμου που τα δημιούργησε.

Τα κύματα αυτά όσο μεγαλύτερη απόσταση διανύουν τόσο μεγαλύτερη ενέργεια συσσωρεύουν με αποτέλεσμα να φτάνουν στην ακτή με μεγάλη δύναμη.

