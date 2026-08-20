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Διευκρινίσεις για την πυκνή ομίχλη που κάλυψε αρκετά νησιά των Κυκλάδων, όπως Πάρο, Αντίπαρο Κίμωλο, έδωσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τονίζοντας πως το φαινόμενο δεν πρόκειται για το «sea smoke», όπως αρκετοί ανέφεραν αρχικά.

Το «sea smoke» δημιουργείται όταν ψυχρός αέρας περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Στην περίπτωση των Κυκλάδων όμως, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές.Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από τη σχετικά δροσερή θάλασσα, η θερμοκρασία της οποίας κυμαινόταν περίπου στους 23-24 βαθμούς Κελσίου.

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Η επιπλέον ψύξη που προκλήθηκε κατά την επαφή του αέρα με τη θάλασσα ήταν αρκετή ώστε να φτάσει στο σημείο δρόσου, με αποτέλεσμα να συμπυκνωθούν οι υδρατμοί και να σχηματιστεί ομίχλη.

Πρόκειται, όπως διευκρινίζει ο μετεωρολόγος, για ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog).

Ο Θοδωρής Κολυδάς είχε χαρακτηρίσει το φαινόμενο σε προηγούμενη ανάρτησή του σπάνιο για την καρδιά του Αυγούστου, εξηγώντας τις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές και θαλάσσιες συνθήκες που οδήγησαν στον σχηματισμό του.

«Η ομίχλη που σκέπασε το Αιγαίο στις 19 Αυγούστου 2026. Η σημερινή εμφάνιση θαλάσσιας ομίχλης στις Κυκλάδες αποτελεί ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο για την καρδιά του Αυγούστου. Στο άρθρο αναλύουμε τις συνθήκες που οδήγησαν στον σχηματισμό της, αξιοποιώντας δεδομένα θερμοκρασίας επιφάνειας της θάλασσας από το Copernicus Marine και μετεωρολογικές παρατηρήσεις από τα νησιά.

Η θάλασσα στις περισσότερες Κυκλάδες διατηρούνταν σχετικά δροσερή, γύρω στους 23–24°C, ενώ τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας ήταν ιδιαίτερα υγρά. Σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία του αέρα βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο δρόσου, ένδειξη σχεδόν κορεσμένης αέριας μάζας.

Καθώς ο θερμός και υγρός αέρας κινήθηκε πάνω από τη δροσερότερη θαλάσσια επιφάνεια, ψύχθηκε ελαφρά και έφθασε στον κορεσμό, προκαλώντας συμπύκνωση και σχηματισμό ομίχλης μεταφοράς. Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό αλλά εντυπωσιακό μηχανισμό, που θυμίζει την παραδοσιακή «ανεδοσά» της Σαντορίνης», ανέφερε ο κ. Κολυδάς.