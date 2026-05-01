Η αύξηση των κλοπών αυτοκινήτων με «έξυπνα» ηλεκτρονικά μέσα έχει οδηγήσει πολλούς οδηγούς στην αναζήτηση απλών αλλά αποτελεσματικών τρόπων προστασίας των οχημάτων τους.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα με σύστημα keyless entry, αν και ιδιαίτερα πρακτικά, έχουν γίνει στόχος νέων τεχνικών παραβίασης, με πιο χαρακτηριστική τη λεγόμενη μέθοδο relay, όπου οι δράστες υποκλέπτουν και αναμεταδίδουν το σήμα του κλειδιού χωρίς φυσική επαφή με το όχημα.

Advertisement

Advertisement

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης τεχνολογικής απειλής, μια απλή καθημερινή λύση έχει αρχίσει να τραβά την προσοχή: το τύλιγμα των κλειδιών του αυτοκινήτου με αλουμινόχαρτο.

Πηγή: iSTOCK

Η πρακτική αυτή βασίζεται στην ιδιότητα του αλουμινίου να λειτουργεί ως αυτοσχέδιος κλωβός Faraday, μπλοκάροντας τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα και εμποδίζοντας την εκπομπή ή την υποκλοπή τους.

Έτσι, όταν το κλειδί βρίσκεται πλήρως τυλιγμένο, το σήμα του δεν μπορεί να «διαβαστεί» από εξωτερικές συσκευές, περιορίζοντας σημαντικά τον κίνδυνο ηλεκτρονικής παραβίασης. Παρότι απλή και χαμηλού κόστους, η μέθοδος αυτή έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής, ενώ για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια διατίθενται και εξειδικευμένες θήκες προστασίας στην αγορά.

(Με πληροφορίες από carandmotor.gr)