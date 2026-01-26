Το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα μοιάζει πλήρως ισοπεδωμένο μετά την τεράστια έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών και τον τραυματισμό επτά ατόμων.

Η φωτιά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης εκδηλώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, επεκτάθηκε ταχύτατα και κατέστρεψε ολοσχερώς την συγκεκριμένη πτέρυγα της βιομηχανίας. Στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το trikalazoom, αποτυπώνεται η στιγμή της καταστροφής, με την έκρηξη να γίνεται αντιληπτή αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας.

Η συγκεκριμένη κάμερα που καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στην βιομηχανία Βιολάντα απέχει περισσότερο από 8 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και ο ήχος είναι δίχως αμφιβολία εκκωφαντικός.

Ένα δεύτερο βίντεο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα trikalaopinion, από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στην Αγία Κυριακή Τρικάλων, καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στην βιομηχανία, η οποία γίνεται ορατή σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων.