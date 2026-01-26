Εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός της εργαζόμενης γυναίκας που αγνοούνταν από την έκρηξη και την φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Πέντε είναι τα επιβεβαιωμένα θύματα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.01.2026) στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Μέχρι το μεσημέρι είχαν βρεθεί τέσσερις σοροί γυναικών, ενώ μια ακόμη αγνοούνταν στα συντρίμμια του εργοστασίου.

Advertisement

Advertisement

Τελικά οι αρχές και οι πυροσβεστική εντόπισαν και την σορό της πέμπτης άτυχης εργάτριας που έχασε τη ζωή της. Παράλληλα, αναμένεται να γίνει ταυτοποίηση των σορών, ενώ έχει ζητηθεί από συγγενείς των θυμάτων γενετικό υλικό, προκειμένου να γίνει γρηγορότερα η διαδικασία.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:π.μ., μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα εργαζόμενο, σ’ αυτό το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Ωστόσο, η αμμωνία και το προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων και σε μεγάλη απόσταση σε χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι που λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Αναφέρεται πως περίπου 11 με 12 άτομα εργαζόταν στο χώρο του εργοστασίου- που έχει 24ωρες βάρδιες. Έξι μεταφέρθήκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων για προλητικούς κυρίωςλόγους ή ελαφρά τραύματα ενώ στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Advertisement

Συντετριμμένοι είναι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των 5 εργατριών, οι οποίοι κάνουν λόγο για γυναίκες που δούλευαν σκληρά. Είχαν οικογένειες και παιδιά, για τα οποία πάσχιζαν καθημερινά με μόνο στόχο τους να τους προσφέρουν όσον το δυνατόν περισσότερα μπορούν. Πλέον, οι άνθρωποι που θρηνούν αναμένουν τις επίσημες απαντήσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο εκ των πέντε γυναικών που «χάθηκαν» στην φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη.

Το χρονικό



Η ώρα ήταν 4 το πρωί, όταν στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου δούλευαν νυχτερινή βάρδια 12 άνθρωποι, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη η οποία έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα.

Advertisement

Η παλιά πτέρυγα του εργοστασίου όπου κατασκευάζονται τα προϊόντα της βρόμης και τα πτι φουρ παραδόθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να εγκλωβιστούν και στη συνέχεια να εντοπιστούν οι σοροί τους.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να βρουν έγκαιρα από το κτίριο το οποίο είχε ισοπεδωθεί από την έκρηξη και πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Ο εκκωφαντικός ήχος από την μοιραία έκρηξη



Το βίντεο που ακολουθεί από το trikalazoom.site προέρχεται από κάμερα ασφαλείας σε περιοχή των Τρικάλων, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Advertisement

Παρότι η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το εργοστάσιο, καταγράφεται καθαρά ένας εκκωφαντικός ήχος ο οποίος φέρεται να είναι από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η καταγραφή αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου και επιβεβαιώνει τη μεγάλη έκταση με την οποία έγινε αισθητό σε ολόκληρη την πόλη.

Advertisement

Advertisement