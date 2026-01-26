Τρεις γυναίκες, εργαζόμενες στο εργοστάσιο της Μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας σκοτώθηκαν, κατά την ισχυρή έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε ενώ άλλες δύο αγνοούνται. Άλλοι έξι εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων κυρίως για προληπτικούς ή με ελαφρά τραύματα ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Επίσης περί τις 8πμ σημειώθηκε μεγάλη αναζοπύρωση.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:π.μ., μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα εργαζόμενο, σ’ αυτό το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη σημειώθηκε το υπόγειο του εργοστασίου.

Ωστόσο, αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων και σε μεγάλη απόσταση σε χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Σύνολο 12 άτομα εργαζόταν στο χώρο του εργοστασίου- που έχει 24ωρες βάρδιες. Επτά μεταφέρθήκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων για προλητικούς κυρίως για προληπιτκούς λόγους ή ελαφρά τραύματα ενώ για ώρες οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να εντοπίστουν πέντε αγνούμενες εργαζόμενες. Τελικά τρεις εντοοπίστηκαν νεκρές ενώ ακόμη δύο εκτιμάται πως έγκλωβίστηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ένα κενό χωρίζει τα δύο τμήματα που φλέγονται γιατί το ωστικό κύμα έκοψε στα δύο το εργοστάσιο αφού κατέρρευσε τοίχος και στη συνέχεια έπεσε η οροφή.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανία, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Επίσης στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν επίσης στο σημείο.

