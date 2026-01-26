Η φονική έκρηξη και η τεράστια φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα τη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα έχουν συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Οι έρευνες για τα αίτια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τα σενάρια που εξετάζονται ποικίλλουν – από τεχνική βλάβη μέχρι πιθανά λειτουργικά λάθη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου, με τόσο μεγάλη δύναμη που εκσφενδόνισε αντικείμενα και κατέρριψε μέρος της σκεπής, πριν ακολουθήσει η φωτιά που κατέστρεψε ολόκληρη την εγκατάσταση.

Ο θόρυβος από την έκρηξη που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε μέσα στα Τρίκαλα αλλά και σε γειτονικά χωριά, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με μαρτυρίες.

Οι πιθανές αιτίες

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία.

Πιθανώς κάποια εσωτερική λειτουργική διαδικασία να δημιούργησε συνθήκες υπερθέρμανσης ή συσσώρευσης πίεσης. Ενα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι η έκρηξη να προήλθε από το τμήμα των φούρνων παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν συνεχώς στο εργοστάσιο και αποτελούν ζωτικό στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας.

Με βάση μαρτυρίες εργαζομένων και ειδικούς μηχανικούς, τεχνικά προβλήματα στο σύστημα αερισμού ή στις γραμμές παραγωγής θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ειδικά όταν το εργοστάσιο λειτουργεί σε νυχτερινή βάρδια με λιγότερο προσωπικό επί τόπου.

Κάποιες από τις πιθανές τεχνικές εξηγήσεις που εξετάζονται περιλαμβάνουν: σύγκρουση μηχανικών μερών που προκάλεσε σπινθήρα, ηλεκτρική βλάβη σε κρίσιμο πάγκο παραγωγής, πρόβλημα στον αυτοματισμό των φούρνων, π.χ. υπερθέρμανση εξαρτήματος.

Ωστόσο, όλα αυτά είναι απλώς καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και οι αρμόδιες αρχές αναζητούν ενδείξεις και στοιχεία που θα οδηγήσουν σε σαφή συμπεράσματα.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Παρά τα πρώτα σενάρια, οι αρμόδιες αρχές και ειδικοί αναφέρουν επίσημα ότι δεν έχει αποκλειστεί καμία πιθανή αιτία μέχρι να ολοκληρωθεί η συλλογή στοιχείων και οι εργαστηριακές αναλύσεις.

Η Πυροσβεστική, η αστυνομία και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες εργάζονται από κοινού για τη συλλογή δειγμάτων από την περιοχή της έκρηξης, την ανάλυση δομικών υλικών και εξοπλισμού και τη διασταύρωση των καταγραφών παραγωγής και συντήρησης του εργοστασίου.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η αιτία παραμένει άγνωστη και θα χρειαστούν μέρες ή και εβδομάδες μέχρι να καταλήξουν σε συμπέρασμα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν δηλώσει ότι η έρευνα θα είναι εμπεριστατωμένη και πολυεπίπεδη, τα στοιχεία από κλειστά κυκλώματα, συσκευές μέτρησης και καταγραφής θα εξεταστούν εξονυνιστικά και κανένα σενάριο δεν έχει ακόμη αποκλειστεί επίσημα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και 24ωρη απεργία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, όπως αποφασίστηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά το τραγικό εργατικό δυστύχημα με τέσσερις νεκρές εργαζόμενες και μια αγνοούμενη.

Παράλληλα, αποφασίστηκε 24ωρη απεργία αύριο Τρίτη 27 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις γίνονται «για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν στους εργαζόμενους και τον Τρικαλινό λαό, το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργάτριες ( και μια αγνοούμενη μέχρι στιγμής) στη βιομηχανία Βιολάντα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων:

«Φτάνει πιά !!! ΟΧΙ άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό των κερδών!!

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων σε έκτακτη συνεδρίαση του, αποφάσισε την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας σήμερα Δευτέρα 6μ.μ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου και 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ αύριο ΤΡΙΤΗ 27 ΓΕΝΑΡΗ με συγκέντρωση στις 11 πμ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου.

Οι Κινητοποιήσεις γίνονται για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν στους εργαζόμενους και τον Τρικαλινό λαό , το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργάτριες ( και μια αγνοούμενη μέχρι στιγμής) στην βιομηχανία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στην συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία το αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθεια τους να βγάλουν το μεροκάματο.

Όλοι οι εργάτες, όλος ο λαός να συμμετέχει στην ΑΠΕΡΓΙΑ και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα με πρώτο αυτό ¨Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι».