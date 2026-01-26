Στα Τρίκαλα και ειδικότερα στην βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) σημειώθηκε απίστευτη έκρηξη και σκοτώθηκαν τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες, κατευθύνεται κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής, προκειμένου να διερευνυθούν τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τεράστια έκρηξη εκδηλώθηκε στο υπόγειο της βιομηχανίας και στην συνέχεια δημιουργήθηκε ωστικό κύμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να καταστραφεί ολοσχερώς η συγκεκριμένη πτέρυγα του κτιρίου, εντός της οποίας βρίσκονταν εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας, που βρήκαν τραγικό θάνατο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που οδήγησαν στην τεράστια έκρηξη εντός της βιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ και για αυτόν τον λόγο σπεύδει εκτάκτως στα Τρίκαλα κλιμάκιο της ΕΚΑΜ της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Από την χθεσινή γιορτή στην σημερινή τραγωδία

Λίγες ώρες νωρίτερα από την τραγωδία, εργαζόμενοι και διοίκηση της γνωστής βιομηχανίας συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Εκεί, κάποιοι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από την διοίκηση ότι δεν χρειαζόταν να παρευρεθούν στην νυχτερινή βάρδια. Υπό κανονικές συνθήκες, την ώρα της τραγωδίας, στο εργοστάσιο θα βρίσκονταν τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι και ο κίνδυνος για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων ήταν υπαρκτός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Από την έκρηξη και την κατάρρευση της πτέρυγας βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις γυναίκες, εργαζόμενες που πήγαιναν εκεί για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, ενώ οι αρχές αναζητούν την σορό μίας ακόμα γυναίκας, η οποία αγνοείται από τα ξημερώματα. Στο νοσοκομείο Τρικάλων νοσηλεύονται έξι άτομα και ένας πυροσβέστης, οι οποίοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο.