Εικόνες πλήρους καταστροφής και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις μετά τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 εργαζόμενες ενώ ακόμη μία αγνοείται.

Άλλοι 6 εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων κυρίως για προληπτικούς λόγους ή με ελαφρά τραύματα ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ., μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις γυναίκες στα υπόγεια της πύρινης κόλασης στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα, αγνοείται μία ακόμα-«Κόπηκε στα δύο» το εργοστάσιο από την ισχυρή έκρηξη και την φωτιά (βίντεο)