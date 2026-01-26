Εικόνες πλήρους καταστροφής και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις μετά τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 εργαζόμενες ενώ ακόμη μία αγνοείται.
Εργοστάσιο Βιολάντα: Εικόνες ολικής καταστροφής και σοβαρές ζημιές μετά τη φονική πυρκαγιά
Εικόνες πλήρους καταστροφής και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις μετά τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 εργαζόμενες ενώ ακόμη μία αγνοείται.
Άλλοι 6 εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων κυρίως για προληπτικούς λόγους ή με ελαφρά τραύματα ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης.
Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ., μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις.