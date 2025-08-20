Λίγα λεπτά αφού οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του στην Αγία Παρασκευή, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε και στην Πέτρου Ράλλη, όπου ο ένας από τους δύο αναβάτες μηχανής άφησε την τελευταία του πνοή.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11:00 ώρα, μηχανή με δύο επιβάτες βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα στο ύψος του Αιγάλεω στην Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο, προκειμένου να μεταφέρουν τους 2 τραυματίες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός αναβάτη, καθώς και ο σοβαρός τραυματισμός του δεύτερου.