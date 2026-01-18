Σκηνές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1) ένας οδηγός ταξί στο Αιγάλεω, όταν δύο δράστες οι οποίοι κρατούσαν αιχμηρό αντικείμενο τον τραυμάτισαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα στην οδό Παπαναστασίου, με τους δύο δράστες να επιτίθενται στον οδηγό, προκαλώντας του εκδορές στο μάγουλο και την κοιλιά.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο δράστες εγκατέλειψαν τραυματισμένο τον οδηγό και τράπηκαν σε φυγή κλέβοντας το ταξί. Ο οδηγός πήγε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τις αρχές να προσπαθούν να φτάσουν στον εντοπισμό των δραστών.