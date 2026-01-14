Στο νοσοκομείο «Αττικόν» σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο μια 95χρονη η οποία αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της το πρωί της Τετάρτης (14/1) στο Αιγάλεω.

Η γυναίκα περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε λίγο μετά τις 11, έξω από κατάστημα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης.

Οι γείτονες σοκαρισμένοι προσπάθησαν να την βοηθήσουν και κάλεσαν τις Αρχές. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 95χρονη στο νοσοκομείο Αττικό όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.