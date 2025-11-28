Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών στο Περιστέρι, όταν ένα σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό με αποτέλεσμα, ο οδηγός του δικύκλου να εκτοξευτεί σε αρκετή απόσταση.

Όπως αναφέρουν μάρτυρες «Άκουσα το μπαμ, ακούστηκε σε όλη τη Θηβών», «Βγήκε το περιπολικό από STOP. Το παλικάρι ερχόταν με κανονική ταχύτητα, τού έκαναν κάποιο νόημα να σταματήσει, το αγνόησε τελείως και έπεσε πάρα πολύ άτσαλα».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.