Σκηνές τρόμου έζησε μια γυναίκα με αναπηρία στη Λαμία, όταν ο 30χρονος γείτονάς της φέρεται πως εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε με μαχαίρι, προκειμένου να της αποσπάσει 30 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8), όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία ενός άνδρα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, μέσα στην οικία της και εκείνος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, ζητώντας επιτακτικά χρήματα.

Το θύμα έδωσε στον δράστη 30 ευρώ που είχε εντός του σπιτιού, με τον τελευταίο να τρέπεται σε φυγή και να σπεύδει στο σπίτι του. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τον 30χρονο, ο οποίος την στιγμή της σύλληψης έκανε ότι κοιμάται και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο περιστατικό.

Στο σπίτι του 30χρονου εντοπίστηκε το ποσό των 30 ευρώ, όχι όμως και τα ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά την διάρκεια της ληστείας. Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να περάσει την πόρτα του αρμόδιου εισαγγελέα.

Πηγή: Lamia Report