«Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

«Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αγροτών είχαν θέσει ως προϋποθέσεις για να έρθουν στο τραπέζι της συνεννόησης να εξαγγελθούν μέτρα που αφορούν το λεγόμενο κόστος παραγωγής», σημείωσε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση όπως είναι «η παράταση της χαμηλής τιμής ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος και περαιτέρω μείωση της ήδη χαμηλής τιμής», «η αγορά του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία χωρίς την παρακράτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα αυτά «ανακουφίζουν τον αγροτικό κόσμο και δίνουν την ευκαιρία να δείξει η κυβέρνηση ότι από τη δική της πλευρά έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα». Επίσης σημείωσε πως «η κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο αποφάσισε να υπάρχει κλειδωμένη τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα και μάλιστα για τα δύο πρώτα χρόνια αυτή η τιμή να είναι απολύτως δεδομένη και απολύτως συγκεκριμένη».