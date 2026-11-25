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Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε ποτέ συμμετοχή σε εταιρείες που συνεργάζονται με το Δημόσιο και τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή πίεση προς δημάρχους για την ανάθεση έργων.

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, δηλώνοντας πως επιθυμεί να ολοκληρώσει το κυβερνητικό του έργο.

Παράλληλα, κατήγγειλε προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να αποδείξει την αθωότητά του και να αντικρούσει τους ισχυρισμούς περί σύγκρουσης συμφερόντων.

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Απαντήσεις σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των δύο αδελφών του και τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με δήμους επιχείρησε να δώσει την Τετάρτη ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιχειρήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ούτε έχει συμμετοχή σε εταιρείες που συνεργάζονται με το Δημόσιο.

«Έπρεπε να ελέγχω κάθε τρεις και λίγο τους ισολογισμούς της αδελφής μου; Σε ευρύτερο πλαίσιο ήξερα ότι παίρνει δουλειές από δήμους, το μόνο που υπήρχε ως ζήτημα ήταν αν εγώ εμπλέκομαι σε αυτές τις εταιρείες. Δεν έχω την παραμικρή σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, τονίζοντας ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει το έργο που του έχει ανατεθεί. «Εγώ μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω, θέλω να φέρω εις πέρας το χαρτοφυλάκιο που μου ανατέθηκε», δήλωσε.

Λιάκος για τις δύο αδελφές του: Η επαγγελματική τους δραστηριότητα και οι εταιρείες

Ο Βαγγέλης Λιάκος υποστήριξε ότι η υπόθεση που αφορά τις δύο αδελφές του έχει δύο διαφορετικές διαστάσεις, την πραγματική και εκείνη που, όπως είπε, βασίζεται σε φανταστικά σενάρια.

«Είμαι νέος πολιτικός, 37 ετών, όλα μου τα οικονομικά είναι δημοσιευμένα, το μόνο έσοδό μου είναι η βουλευτική αποζημίωση. Δεν είμαι μέλος σε καμία εταιρεία και ταυτόχρονα έχω δύο αδελφές που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και συνεργάζονται με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η μία από τις δύο αδελφές του είχε εργαστεί ως σύμβουλός του κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας. Όπως είπε, της ζήτησε να παραιτηθεί όταν ο ίδιος ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να την επιλέξει ως συνεργάτιδα, σημείωσε ότι επρόκειτο για μια νόμιμη επιλογή, καθώς η αδελφή του διέθετε τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ως επικοινωνιολόγος, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως εξήγησε, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής, σε ηλικία περίπου 29-30 ετών, αισθάνθηκε την ανάγκη να έχει κοντά του ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, το οποίο γνώριζε καλά και είχε την απαιτούμενη επαγγελματική κατάρτιση.

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Για τη δεύτερη αδελφή του ανέφερε ότι ανέλαβε τη συνέχιση του λογιστικού γραφείου του πατέρα τους στον Ασπρόπυργο, το οποίο λειτουργεί από το 2008. Όπως υποστήριξε, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη δραστηριότητα εκείνος βρισκόταν στο δεύτερο έτος του Πολυτεχνείου, ενώ η πρώτη σύμβαση με τον Δήμο Ύδρας υπογράφηκε το 2011, όταν ήταν στο πέμπτο έτος των σπουδών του.

«Δηλαδή, ενώ ήμουν στο πέμπτο έτος, έπρεπε να της πω να μην ασχοληθεί με το Δημόσιο επειδή εγώ μπορεί μετά από 15 χρόνια να γίνω βουλευτής;», διερωτήθηκε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η αδελφή του εξειδικεύτηκε στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, διεύρυνε σταδιακά τον κύκλο των δήμων με τους οποίους συνεργαζόταν και ανέπτυξε την επιχείρησή της, καθώς, όπως είπε, έκανε καλά τη δουλειά της. Μάλιστα, επισήμανε ότι οι συνεργασίες της είχαν ξεκινήσει και συνεχίστηκαν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας.

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Γιατί αυξήθηκε ο τζίρος της εταιρείας της αδελφής του

Ερωτηθείς για την αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της αδελφής του από την περίοδο που ο ίδιος εξελέγη βουλευτής, ο Βαγγέλης Λιάκος απέδωσε την εξέλιξη στην επαγγελματική ανάπτυξη της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, η αδελφή του βρίσκεται στην πλέον παραγωγική ηλικία της, έχει ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και έχει αναπτύξει την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δήμαρχοι με τους οποίους συνεργάστηκε η εταιρεία έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν δέχθηκαν ποτέ οποιαδήποτε παρέμβαση ή πίεση από τον ίδιο για την ανάθεση συμβάσεων.

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«Για μένα αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να γίνει. Επηρέασα εγώ κάπως κάποιον δήμαρχο; Προφανώς και όχι, ποτέ. Το παραδέχονται οι ίδιοι οι δήμαρχοι και από την άλλη ούτε εγώ, σε δημόσια ή ιδιωτική πράξη, ευνόησα τους δημάρχους αυτούς», δήλωσε.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι παρεμβάσεις του στη Βουλή αφορούσαν ζητήματα της Δυτικής Αττικής και όχι την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών συμφερόντων.

Οι αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και οι καταγγελίες για πολιτική στοχοποίηση

Ο υφυπουργός Εσωτερικών άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση αγνοεί τον τρόπο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους μηχανισμούς ελέγχου που υπάρχουν στις δημόσιες συμβάσεις.

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Κατά τον ίδιο, η αντιπολίτευση παραβλέπει την ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών, διαδικασιών κοινοβουλευτικού και δημοτικού ελέγχου, αλλά και συγκεκριμένων παραδοτέων για τις συμβάσεις που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

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Παράλληλα, κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχουν στρέψει την κριτική τους στις δύο αδελφές του, επειδή, όπως υποστήριξε, δεν εντόπισαν στοιχεία που να αποδεικνύουν δική του εμπλοκή.

«Έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν, θεωρώντας ότι για να πετύχει κάποια πρέπει να έχει έναν πατέρα, έναν άνδρα ή έναν αδελφό. Θεωρούν ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πετύχει μόνη της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λιάκος έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής εξόντωσής του, για την οποία, όπως είπε, έχει ήδη καταθέσει μήνυση και έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

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Συγκεκριμένα, περιέγραψε ότι ορκίστηκε υφυπουργός την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου δημοσιεύτηκε πρωτοσέλιδο με τη φωτογραφία του, δίπλα στην αναφορά «Λιάκος ΑΕ», καθώς και ισχυρισμούς ότι το λογιστικό γραφείο της αδελφής του συστεγάζεται με το πολιτικό του γραφείο.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα δύο γραφεία βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους του ιδιόκτητου κτιρίου του πατέρα του: το λογιστικό γραφείο στον πρώτο όροφο και το πολιτικό του γραφείο στον τρίτο.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, υποστήριξε ότι δημιουργεί την εντύπωση ενός οργανωμένου σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο οι αδελφές του αναλάμβαναν συμβάσεις με σκοπό να συγκεντρώνουν χρήματα που στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για τον πολιτικό του αγώνα.

Κατήγγειλε, ακόμη, ότι από τη Δευτέρα και για επτά συνεχόμενες ημέρες, επί δύο ώρες καθημερινά, δεχόταν, όπως είπε, επιθέσεις με υπαινιγμούς, ψευδείς αναφορές και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, ενώ παράλληλα παρουσιαζόταν η μία αδελφή του ως γυναίκα που καταχράται δημόσιο χρήμα.

Τι απαντά για τις συμβάσεις των αδελφών του με δήμους

Σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρχει οικογενειακή ευθύνη ή σύγκρουση συμφερόντων, ο Βαγγέλης Λιάκος υποστήριξε ότι είχε θέσει εξαρχής συγκεκριμένους περιορισμούς στην επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής του που εργαζόταν ως κοινοβουλευτική συνεργάτιδά του.

Όπως είπε, της είχε ζητήσει ρητά να μην αναλαμβάνει συμβάσεις από δήμους της εκλογικής του περιφέρειας. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι οι συμβάσεις της δεύτερης αδελφής του, η οποία διαχειρίζεται το λογιστικό γραφείο, δεν αφορούν την εκλογική του περιφέρεια.

Κατά τον ίδιο, θα υπήρχε λόγος να δημιουργηθούν ερωτήματα μόνο εάν αποδεικνυόταν ότι είχε παρέμβει σε κάποιον δήμαρχο προκειμένου να εξασφαλιστούν αναθέσεις.

Ειδική αναφορά έκανε σε δήμους που βρίσκονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και δεν διοικούνται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι θεωρεί παράλογο να καλείται να απολογηθεί επειδή οι αδελφές του έχουν αναπτύξει επιτυχημένη επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο υφυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι είχε ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου πως δεν έχει καμία εμπλοκή στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, είχε δώσει δημόσιες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, ενώ, λόγω της φύσης των καθηκόντων του στο υπουργείο, αποφάσισε οι αδελφές του να μη συνεχίσουν να αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις.

Επιπλέον, τόνισε ότι πριν ακόμη ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα, ζήτησε ο ίδιος την παραίτηση της αδελφής του από τη θέση της συνεργάτιδάς του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η παραίτηση διαβιβάστηκε στα αρμόδια όργανα μία ώρα πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού.

Όταν οι δημοσιογράφοι επισήμαναν ότι τα οικονομικά μεγέθη των συμβάσεων είναι σημαντικά, ο κ. Λιάκος απάντησε ότι η επιχείρηση απασχολεί δεκάδες εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματικό τομέα.

Επανέλαβε, μάλιστα, ότι το βασικό ερώτημα είναι εάν ο ίδιος είχε οποιαδήποτε συμμετοχή ή παρέμβαση στις συγκεκριμένες υποθέσεις, κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με το Δημόσιο, καμία σύμβαση με το Δημόσιο», υποστήριξε.

Η απάντηση για το ενδεχόμενο εμπλοκής της ΝΔ στην υπόθεση

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι αποκαλύψεις προήλθαν από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Λιάκος απέφυγε να υιοθετήσει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, παραπέμποντας στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως είπε, έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καθώς θεωρεί ότι έχει στηθεί σε βάρος του μια σκευωρία, ενώ υποστήριξε ότι έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των δημόσιων συμβάσεων, επιμένοντας ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του.

«Είναι σαν να λένε ότι εγώ στα 20 μου ήμουν κάποιος που είχα απίστευτη δύναμη και επηρέαζα τους δημάρχους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν τέθηκε ζήτημα σχετικά με την αδελφή του που εργαζόταν ως σύμβουλός του, ο ίδιος ζήτησε την παραίτησή της.

Κατά τον υφυπουργό, η κριτική θα είχε βάση εάν υπήρχαν στοιχεία ότι είχε ενεργήσει προκειμένου να ευνοηθούν συγκεκριμένοι δήμοι. Αντίθετα, κατηγόρησε τους επικριτές του ότι προσπαθούν να συνδέσουν φυσιολογικές επαγγελματικές δραστηριότητες με ένα υποτιθέμενο σχέδιο συγκέντρωσης χρημάτων από την οικογένειά του για πολιτικούς σκοπούς.

Τι είπε για τη σύμβαση του Δήμου Μεγαρέων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δημόσια σύμβαση που αφορά τον Δήμο Μεγαρέων. Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Λιάκο, το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δεν υπέγραψε σύμβαση απευθείας με την αδελφή του, αλλά με τον επιχειρηματικό της συνέταιρο.

Όπως υποστήριξε, ο ίδιος ο πρόεδρος του νομικού προσώπου έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν υπήρξε καμία μεσολάβηση από την πλευρά του. Πρόσθεσε, επίσης, ότι στη συνέχεια οι υπηρεσίες που παρέχονται προσφέρονται αφιλοκερδώς.

Ο υφυπουργός επανέλαβε ότι οι δύο αδελφές του έχουν διαφορετική επαγγελματική πορεία: η μία είναι επικοινωνιολόγος και είχε εργαστεί ως σύμβουλός του, χωρίς να αναλάβει συμβάσεις στην εκλογική του περιφέρεια, ενώ η δεύτερη είναι λογίστρια και δραστηριοποιείται μέσω του λογιστικού γραφείου που ανέλαβε και τη συγκεκριμένη σύμβαση στον Δήμο Μεγαρέων.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, εξαιρετικά άδικο τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η κριτική από την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι δήμαρχοι έχουν δηλώσει πως δεν υπήρξε δική του παρέμβαση.

Κλείνοντας, κάλεσε εμμέσως τους βουλευτές να δημοσιοποιήσουν και εκείνοι ποια πρόσωπα απασχολούν ως συνεργάτες, καθώς και εάν συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού έχουν επαγγελματικές σχέσεις με το Δημόσιο, εφόσον η αντιπολίτευση θεωρεί ότι πρόκειται για ζήτημα που πρέπει να εξετάζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο η αδελφή του να συμμετείχε σε διαγωνισμό μέσω δύο διαφορετικών εταιρειών, δήλωσε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει εάν συνέβη κάτι τέτοιο.

Ο Βαγγέλης Λιάκος επέμεινε ότι δεν έχει καμία επιχειρηματική σχέση με τις εταιρείες των αδελφών του, δεν έχει παρέμβει υπέρ τους σε δημόσιες συμβάσεις και δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών.