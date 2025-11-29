Σοκ και έντονα ερωτήματα για την οδική ασφάλεια προκαλεί η υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, όταν οι Αρχές συνέλαβαν έναν επιχειρηματία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, οδηγώντας με εξωφρενική ταχύτητα 216 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, πρόκειται για έναν 56χρονο άνδρα, ο οποίος κινούνταν με την πολυτελή Lamborghini του σε κεντρικό σημείο της Αττικής. Το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου είναι μόλις 70 χλμ./ώρα, δηλαδή η ταχύτητα που αναπτύχθηκε ήταν περίπου τρεις φορές υψηλότερη από την επιτρεπόμενη.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο ύψος της Αργυρούπολης, όπου τα ραντάρ της Τροχαίας εντόπισαν το όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα. Αμέσως, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Η κίνηση αυτή, πέρα από τον κίνδυνο που εγκυμονούσε για τον ίδιο και τους υπόλοιπους οδηγούς, προκαλεί ανησυχία για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας στις πολυσύχναστες λεωφόρους της Αθήνας.

Στον 56χρονο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για ένα έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και την τήρηση των ορίων ταχύτητας, ώστε να αποφεύγονται σοβαρά ατυχήματα και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών στους δρόμους της πρωτεύουσας.