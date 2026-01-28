Αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας «Βιολάντα» για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, όπου σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, κατέθεταν για τέσσερις ώρες.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε προκαταρκτικό στάδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμεί η ενσωμάτωση πραγματογνωμοσυνών από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Όταν η εισαγγελέας έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης, αναμένεται να αποφασίσει για τα επόμενα νομικά βήματα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για: ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Πολύμηνη διαρροή προπανίου οδήγησε στην φονική έκρηξη στο εργαστάσιο Βιολάντα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις στις οποίες προέβη ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.