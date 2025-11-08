Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε το Σάββατο (8/11) ο γαμπρός του 39χρονου θύματος στα Βορίζια, την ώρα που κλιμάκιο των ΕΚΑΜ χτενίζει την περιοχή γύρω από το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στα αιματοκύλισμα.

Η έρευνα που αφορά την αιματηρή συμπλοκή εξελίσσεται σε δύο επίπεδα, στη συμπλοκή που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων και στο ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας.

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο και των δύο ερευνών οδηγήθηκε σήμερα από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατείται από τον Σεπτέμβριο μαζί με τον γιο του και έναν εξάδελφό του, αδελφό του θύματος στη συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου, ένας άνδρας, ο οποίος θεωρείται ο πιο δυναμικός από τα άτομα της μίας οικογένειας. Ο ίδιος κατέθεσε στην τακτική ανακριτή Ηρακλείου και στον Εισαγγελέα.

Αφορμή για την μεταγωγή του στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα, φορτιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο συγκεκριμένος άνδρας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί, ενώ υπάρχουν μπλόκα στην είσοδο και την έξοδο του χωριού. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο χωριό εάν δεν ελεγχθεί και το όχημά του και ο ίδιος και δεν δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Δυνάμεις υπάρχουν και στα σπίτια των δύο οικογενειών, προκειμένου να μην σημειωθεί κάποια συμπλοκή.