Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τρία μέλη της μιας από τις δύο αντίπαλες οικογένειες στη Βορίζια οι οποίες ευθύνονται για το αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Τα τρία άτομα, ο μεγαλύτερος αδελφός του νεκρού, ο ανιψιός και ο γαμπρός του κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού ήδη από τον Σεπτέμβριο, προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής και ερευνώνται τώρα για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού. Στην Αστυνομική Διεύθυνση έχει προσέλθει και η Τακτική Ανακρίτρια Ηρακλείου όπως η νομική τους εκπρόσωπος.

Κ. Δημογλίδου: Θα ξεκαθαρίσει ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου

Η τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού που πυροδότησε την τραγωδία είναι το ένα σκέλος της έρευνας στο οποίο εστιάζουν οι αρχές.

Στο επίκεντρο μαρτυρικές καταθέσεις και κινητά. «Υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά θεωρούμε τώρα, κατά την ανακριτική διαδικασία που συνεχίζεται από τον αρμόδιο ανακριτή, θα ξεκαθαρίσει και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενο» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Το άλλο σκέλος της έρευνας που εστιάζουν οι αρχές είναι του στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια, το προηγούμενο Σάββατο 1-11-2025, με κατ’ οίκον έρευνες και όχι μόνο, που διενεργούν αστυνομικοί από την τοπική ΕΛΑΣ αλλά και τις ειδικές ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή, από τις πρώτες ώρες μετά το μακελειό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την Νίνα Κασσιμάτη, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Σύμφωνα με την αστυνομία αναμένονται σύντομα εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά τους κατηγορουμένους, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης , ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.