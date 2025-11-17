Η διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ήταν ο λόγος που ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, αφέθηκε σήμερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό περιμένωντας την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για το εάν θα προφυλακιστεί.

Η διαφωνία προέκυψε μετά από φωτογραφίες που προσκόμισε στον Εισαγγελέα ο δικηγόρος του 23χρονου, που τον δείχνουν να βρίσκεται εκείνη την ώρα σε γάμο.

To patris.gr δημοσίευσε τη σχετική φωτογραφία, όπου φαίνεται ο 23χρονος να περιμένει στη σειρά με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους για να χαιρετίσει τη νύφη και τον γαμπρό.

Οι αστυνομικές πηγές πάντως υποστήριζαν ότι ο 23χρονος συνελήφθη καθώς είχε καταγραφεί σε βίντεο να βρίσκεται κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε και εξερράγη η βόμβα.

Έξω και μέσα από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν συγγενείς του 23χρονου μαζί με τη μητέρα και τις δύο αδερφές του.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» υποστήριξε η μητέρα του 23χρονου, σύμφωνα με το neakriti.gr. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» είπε η μητέρα.