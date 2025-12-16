Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα μεταβεί στο Ηράκλειο για να εξετάσει το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη, μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Ο 39χρονος, πατέρας πέντε παιδιών, σκοτώθηκε μέσα στο όχημά του από πυρά διαφόρων όπλων, ενώ λίγα μέτρα μακριά έχασε τη ζωή της και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, το όχημα παραμένει υπό φύλαξη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Και οι δύο οικογένειες έχουν ζητήσει να εξεταστεί το 4×4 παρουσία των τεχνικών τους συμβούλων, κ. Τσιάμπα για την πλευρά Καργάκη και κ. Ραυτογιάννη για την πλευρά Φραγκιαδάκη. Η ανακρίτρια του Ηρακλείου έχει ήδη εκδώσει εντολή για βλητική εξέταση του οχήματος.

Η πλευρά Καργάκη πιστεύει ότι η έρευνα μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία, αφού από τις σφαίρες που δέχθηκε ο 39χρονος, κάποιες ήταν διαμπερείς και άλλες όχι, ενώ μία είχε αφαιρεθεί το μεταλλικό περίβλημα. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των όπλων και να δείξει αν πυροβολήθηκε από ένα ή περισσότερα όπλα, με σιγουριά ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα καλάσνικοφ.

Στο αιματηρό επεισόδιο χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικά όπλα, όπως φαίνεται από τα ευρήματα. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν δύο καλάσνικοφ, τρία πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων, ένα λειόκανο κυνηγετικό και ένα 38άρι περίστροφο. Οι κάλυκες από τα καλάσνικοφ είναι διαφορετικής προέλευσης, κι έτσι η εγκληματολογική εξέταση μπορεί να προσδιορίσει αν προέρχονται από διαφορετικά όπλα.

Έμπειροι αναλυτές, επισημαίνουν ότι είναι εντυπωσιακό να χρησιμοποιήθηκε τόσο μεγάλος αριθμός όπλων χωρίς να υπάρξουν περισσότερα θύματα. Παρά τις προσπάθειες των Αρχών και των συνηγόρων, κανένα από τα όπλα δεν έχει παραδοθεί, καθώς οι εμπλεκόμενοι φοβούνται πιθανή παρακολούθηση από drones της ΕΛ.ΑΣ., καθιστώντας την έρευνα πιο δύσκολη.

