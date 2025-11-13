Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου ο 23χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση των Βοριζίων. Ο νεαρός ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη και ανιψιός του 39χρονου Φανούρη, κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια — ενέργεια που, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτέλεσε το έναυσμα της τραγικής αλυσίδας γεγονότων που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για τον όγδοο κατά σειρά συλληφθέντα της υπόθεσης. Ο 23χρονος έφτασε στα δικαστήρια λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, και εισήλθε από την πίσω είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου για λόγους ασφαλείας. Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός έχει καταγραφεί σε βίντεο να φτάνει με αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, να ανοίγει το πορτμπαγκάζ, να βγάζει τη βόμβα και να την τοποθετεί στην είσοδο του σπιτιού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και θεωρείται ότι αποτέλεσε τον πυροκροτητή των γεγονότων που ακολούθησαν.

Ο 23χρονος είναι γιος ενός εκ των δύο ανδρών της οικογένειας Καργάκη που έχουν ήδη προφυλακιστεί, καθώς είχε ταυτοποιηθεί σε άλλο βίντεο να κρατά καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσαράς.

Πώς προδόθηκε ο 23χρονος

Η ταυτοποίησή του προέκυψε από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών και εργαστηριακών ευρημάτων. Το βίντεο τον δείχνει να σταματά έξω από το σπίτι 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, να αφαιρεί τον εκρηκτικό μηχανισμό από το όχημα και να τον τοποθετεί στην είσοδο, απομακρυνόμενος λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Παραπολιτικών, κρίσιμο ρόλο έπαιξε και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που φέρεται να συνδέει τον 23χρονο με τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για ανάκριση, όπου –σύμφωνα με πληροφορίες– αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τη βομβιστική επίθεση.

Advertisement

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία ανέφερε:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό και λοιπό προανακριτικό υλικό, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη. Ο ανωτέρω εντοπίστηκε το απόγευμα της 12/11/2025 στα Βορίζια και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσαράς. Για κάθε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ενημέρωση».

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού και του κατασκευαστή του εκρηκτικού μηχανισμού.

Advertisement

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε δεχθεί τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες, δύο εκ των οποίων ήταν θανατηφόρες και προήλθαν από διαφορετικά όπλα. Την επομένη, η 56χρονη γυναίκα, στο σπίτι της οποίας σημειώθηκε η έκρηξη, έπεσε επίσης νεκρή από πυροβολισμούς.

Η αδελφή του 39χρονου δήλωσε: «Κανείς από εμάς δεν πυροβόλησε – ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξάδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε καν να σηκώσει το χέρι του».

Τα όπλα μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να έχουν κρυφτεί σε δύσβατα σημεία του Ψηλορείτη ή κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Advertisement

Παράλληλα, σε βίντεο εμφανίζονται δύο ακόμη συγγενείς, 43 και 48 ετών, που επίσης έχουν προφυλακιστεί, να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού. Το ίδιο υλικό φέρεται να τους δείχνει αργότερα να επιβιβάζονται σε αγροτικό όχημα και να μεταφέρουν τον βαριά τραυματισμένο 39χρονο στο νοσοκομείο.