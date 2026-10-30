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Το έργο σχεδιάστηκε από το γραφείο Freeman Fox & Partners και υλοποιήθηκε από αγγλογερμανική κοινοπραξία μέσα σε διάστημα τριών ετών.

Η κρεμαστή γέφυρα έχει συνολικό μήκος 1.560 μέτρα και διαθέτει έξι λωρίδες κυκλοφορίας, εξυπηρετώντας καθημερινά έναν μεγάλο αριθμό διελεύσεων οχημάτων.

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, η γέφυρα μετονομάστηκε επίσημα σε Γέφυρα των Μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, παραμένοντας αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης.

Σήμερα η περιοχή διαθέτει συνολικά τρεις οδικές γέφυρες, καθώς και υποθαλάσσιες σήραγγες που διευκολύνουν τη μετακίνηση μεταξύ των δύο ηπείρων.

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Στις 30 Οκτωβρίου 1973 η Κωνσταντινούπολη απέκτησε την πρώτη οδική γέφυρα που συνέδεσε απευθείας την ευρωπαϊκή με την ασιατική της ακτή. Η Γέφυρα του Βοσπόρου, ανάμεσα στο Ορτάκιοϊ και το Μπεϊλερμπεγί, εγκαινιάστηκε από τον τότε πρόεδρο της Τουρκίας Φαχρί Κορουτούρκ, σε μια συμβολική χρονιά: τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Ποιοι τη σχεδίασαν και ποιοι την κατασκεύασαν

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Τη στατική μελέτη ανέλαβε το βρετανικό γραφείο Freeman Fox & Partners, με βασικούς σχεδιαστές τους Γουίλιαμ Μπράουν, Γκίλμπερτ Ρόμπερτς και Μάικλ Πάρσονς. Η κατασκευή πραγματοποιήθηκε από αγγλογερμανική κοινοπραξία, με τις Cleveland Bridge & Engineering και Hochtief, ενώ στο έργο συμμετείχαν και τουρκικές επιχειρήσεις. Οι εργασίες άρχισαν το 1970 και ολοκληρώθηκαν το 1973.

Πόσο κόστισε και ποιες είναι οι διαστάσεις της

Το ιστορικό κόστος αναφέρεται σε περίπου 23,2 εκατομμύρια δολάρια σε τουρκικά δημοσιεύματα για την επέτειο των εγκαινίων. Άλλη τεχνική ιστορική καταγραφή δίνει 155 εκατομμύρια δολάρια ως συνολικό κόστος υλοποίησης· οι διαφορετικές αποτιμήσεις πιθανότατα αντανακλούν διαφορετικό εύρος δαπανών και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως ταυτόσημες. Η κρεμαστή γέφυρα έχει συνολικό μήκος 1.560 μέτρα, κεντρικό άνοιγμα 1.074 μέτρα, πλάτος 33,4 μέτρα και κατάστρωμα περίπου 64 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Διαθέτει έξι λωρίδες κυκλοφορίας.

Πόσα αυτοκίνητα περνούν κάθε ημέρα

Η κίνηση είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στη Γενική Διεύθυνση Αυτοκινητοδρόμων της Τουρκίας, το 2025 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο περίπου 185.301 διελεύσεις οχημάτων ημερησίως στην πρώτη γέφυρα. Το 2024 τουρκικά μέσα ανέφεραν περίπου 190.000 και το 2025 περίπου 195.000 ως στρογγυλεμένο καθημερινό μέγεθος. Οι αριθμοί αφορούν οχήματα, όχι επιβάτες.

Δεν είναι μία, αλλά τρεις οι γέφυρες

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Η δεύτερη είναι η Γέφυρα Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ, που άνοιξε το 1988 βορειότερα και αποτελεί βασική αρτηρία της πόλης. Το 2025 εξυπηρετούσε κατά μέσο όρο περίπου 239.217 οχήματα την ημέρα. Η τρίτη είναι η Γέφυρα Γιαβούζ Σουλτάν Σελίμ, κοντά στην είσοδο του Βοσπόρου προς τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία εγκαινιάστηκε το 2016 και εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, σημαντικό μέρος της βαριάς οδικής κυκλοφορίας. Το μήκος της φθάνει τα 2.164 μέτρα.

Και κάτω από τα νερά του Βοσπόρου

Η σύνδεση των δύο ηπείρων δεν περιορίζεται πλέον στις γέφυρες. Η σιδηροδρομική σήραγγα Marmaray και η οδική σήραγγα Ευρασίας προσφέρουν εναλλακτικές διαδρομές κάτω από τον Βόσπορο. Η πρώτη γέφυρα, που το 2016 μετονομάστηκε επισήμως σε «Γέφυρα των Μαρτύρων της 15ης Ιουλίου» μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Κωνσταντινούπολης.

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Πηγές: Institution of Civil Engineers (ICE)· European Council of Civil Engineers, Civil Engineering Heritage in Europe· Anadolu Agency/TRT Haber (30.10.2025)· Hürriyet Daily News (1.11.2024)· Türkiye Today (5.9.2026).

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