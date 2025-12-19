Άδοξο τέλος είχε η προσπάθεια ενός αναβάτη να αγγίξει την τελική ταχύτητα της μοτοσικλέτας του σε γνωστό δρόμο της Αθήνας, καθώς «έπεσε» πάνω σε μπλόκο της Τροχαίας. Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα σύντομο video στο οποίο πρωταγωνιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας, καθώς και οι άνδρες της Τροχαίας οι οποίοι είχαν την τύχη ή την ατυχία να βρεθούν στον δρόμο του.

Δημιουργός του video είναι ο ίδιος ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείται κατά μήκος της Σπύρου Πάτση έχοντας αναπτύξει την υπερβολική, πέρα από κάθε αμφιβολία, ταχύτητα των 110 χλμ./ώρα. Κινούμενος κατά τις νυχτερινές ώρες δεν υπάρχει κάποιο άλλο όχημα που να ανακόπτει την πορεία του ή να τον αναγκάζει να μειώσει την ταχύτητα με την οποία κινείται. Τουλάχιστον μέχρι να αντιληφθεί ότι στον συγκεκριμένο δρόμο έχει στηθεί ένα μπλόκο της Τροχαίας, με τους αστυνομικούς να έχουν επί της ουσίας διακόψει την κυκλοφορία στη Σπύρου Πάτση

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιβραδύνει και στη συνέχεια ακινητοποιείται, μη έχοντας το περιθώριο κάποιας άλλης αντίδρασης. Το τι ακολούθησε παραμένει άγνωστο, αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο αναβάτης απέκτησε μια σπάνια συλλογή από τροχονομικές παραβάσεις.

Όπως και να έχει, το video που έδωσε ο ίδιος στο φως της δημοσιότητας ήταν αρκετό ώστε να τον κάνει διάσημο, αναδεικνύοντας εκτός των άλλων την αποτελεσματικότητα της νέας μεθοδολογίας που ακολουθεί η Τροχαία στα μπλόκα.