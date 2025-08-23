Εντοπίστηκε το πρόβλημα στον βιολογικό καθαρισμό της Πάτμου: Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, βρίσκεται στον υποθαλάσσιο αγωγό, μήκους περίπου 100 μέτρων, που καταλήγει στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, στην παραλία Χοχλακάς.

Το κλιμάκιο της εταιρείας που έχει αναλάβει την σωστή λειτουργία του, έχει αναθέσει σε κλιμάκιο των δυτών την σωστή επαναλειτουργία του, μετά τις τομές ελέγχου που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, αφού ο καιρός δυσκόλευε το έργο τους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Πάτμου, κ. Θωμάς Υψηλάντης είπε, πως «και την στιγμή που είχαμε το πρόβλημα δυσλειτουργίας του βιολογικού, τα λύματα δεν δημιούργησαν πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Πρόκειται για ένα έργο αρκετά παλαιό που πρέπει να συντηρείται συνεχώς».

Ο κ. Υψηλάντης αναγνώρισε πως το έργο αυτό, πριν εκτελεστεί, δεν έχει μελετηθεί όπως έπρεπε. «Ναι μεν», προσθέτει ο κ. Υψηλάντης, «τα βυτιοφόρα άδειαζαν το περιεχόμενο τους στον βιολογικό αυτό όμως ουδέποτε κατέληγε, έτσι όπως ήταν στη θάλασσα».

Το έργο του βιολογικού καθαρισμού Πάτμου, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί στο επίπεδο που θα έπρεπε και οι προσπάθειες συνεχίζονται με την μεταφορά λυματολάσπης απ΄ έξω για την εύρυθμη κίνησή του.

Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή Πάτμου δηλώνει αποφασισμένη να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου, μετά από δημοσιεύματα και εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας και εμφανίζουν υποκίτρινο νερό να τρέχει από βρύσες, που κατά το δημοσίευμα προέρχεται από οικία, παραπέμποντας σε «εμπλοκή» του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο δήμαρχος της Πάτμου κ. Νικήτας Τσαμπαλάκης, εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει:

«Στο από 22.08.2025 (17:57) δημοσίευμα της σελίδας protothema.gr με τίτλο που περιέχει τη φράση “Λύματα καταλήγουν στις βρύσες σπιτιών” και ανάλογο οπτικό υλικό παρουσιάζεται ως πραγματικό γεγονός ο ισχυρισμός του συντάκτη ότι λύματα καταλήγουν στις βρύσες σπιτιών και αυλών στην Πάτμο. Το υλικό, video και φωτογραφίες, που συνοδεύουν το δημοσίευμα παρουσιάζουν νερό να τρέχει από βρύση και λάστιχο ποτίσματος χωρίς να προκύπτει από καμία πηγή ότι πρόκειται για λύματα. Όπως είναι γνωστό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού το δίκτυο αποχέτευσης δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης. Το οπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από ιδιωτικό ακίνητο (κατοικία) και δεν έχει καμία σχέση με άντληση λυμάτων ή λύματα σε βρύση, όπως βεβαιώνει και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου. Ο Δήμος Πάτμου καταδικάζει απερίφραστα τις πηγές που αυθαίρετα προχώρησαν στη δημοσίευση τέτοιων ανυπόστατων πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το νησί μας. Επιφυλάσσεται δε να προβεί σε κάθε εκ του Νόμου προβλεπόμενη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων του».

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου ο δήμαρχος Πάτμου είπε πως εντός των ημερών, ολοκληρώνεται η συνεργασία του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ, ώστε να εξεταστούν όλες οι παράμετροι που θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού που κάνουν χρήση οι κάτοικοι και οι επισκέπτες. «Το βασικό πρόβλημα έγκειται στις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις, για την αντικατάσταση των οποίων , έχουν εξοικονομηθεί οι απαραίτητες πιστώσεις», προσθέτει ο κ. Τσαμπαλάκης.