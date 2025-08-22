Μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης αντιμετωπίζει η Πάτμος μετά την αναστολή λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού στο νησί.

Οπως αναφέρει η εφημερίδα Πατμιακά Χρονικά, το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών με αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν ακατέργαστα στη θάλασσα, προκαλώντας έντονη δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.



Advertisement

Advertisement

Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, τα λύματα φτάνουν στις βρύσες των σπιτιών και αυλών, με αποτέλεσμα το νερό να είναι καφέ και ακατάλληλο για κατανάλωση.

Σύμφωνα με το τοπικό patmostimes.gr, εκτός των άλλων προβλημάτων με τον αγωγό, έδειχνε να μη λειτουργεί και το εργοστάσιο επεξεργασίας των λυμάτων και τούτο προέκυπτε από το γεγονός ότι όταν λειτουργούσε εύρυθμα και χρησιμοποιούντο χημικά, κατά την επεξεργασία, παραγόταν μια σαπουνάδα, δείγμα της φυσιολογικής λειτουργίας και τα απόβλητα πήγαιναν καθαρισμένα στη θάλασσα.

Αυτός ο αφρός εδώ και μερικούς μήνες δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα τα λύματα να πηγαίνουν ζωντανά στη θάλασσα, προκαλώντας ρύπανση, δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών.



Όσο οι βλάβες παραμένουν και οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν, η Πάτμος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ένα μείζον περιβαλλοντικό και υγειονομικό ζήτημα, που πλήττει τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και την εικόνα του νησιού ως τουριστικού προορισμού.