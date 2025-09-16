Την αγανάκτηση των κατοίκων στα Καμένα Βούρλα έχει προκαλέσει η «υγειονομική βόμβα» από τα λύματα που καταλήγουν στη θάλασσα λόγω προβλήματος του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πλαζ είναι ακατάλληλη πλέον για κολύμπι ενώ οι κάτοικοι όπως καταγγέλλουν δεν μπορούν να σταθούν από τη μυρωδιά.

H αυτοψία που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές και ελεγκτές του υπουργείου Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε τους πολίτες που διαμαρτύρονται το τελευταίο διάστημα για μια εξαιρετικά δυσάρεστη οσμή στην περιοχή, αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Κώστα Ντάλτα – που μίλησε στο Mega – «η αυτοψία έγινε στις 12 Αυγούστου και παραδόθηκε στον δήμαρχο αυθημερόν: Υπάρχει εγκατάλειψη στα μηχανήματα, αλλά το σημαντικό είναι τα ευρήματα. Στα 100 mL έχει πάνω από 2 εκατ. κολοβακτηρίδια».

«Οι μετρήσεις και τα δείγματα έγιναν από την έξοδο του βιολογικού, όχι από τη θάλασσα», σημείωσε από την πλευρά του ο Γιάννης Πλατανιάς, επιχειρηματίας της περιοχής. «Από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εάν συνεχιστεί η ρύπανση».

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι πως ο δήμαρχος δεν προχώρησε σε ενημέρωση των πολιτών με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια τους και το περιβάλλον της πλαζ.

«Υπήρχαν προβλήματα στον βιολογικό των Καμένων Βούρλων. Είχαμε υποβάλει μελέτη που είχε πάρει προέγκριση ύψους 9 εκατ. ευρώ, αυτό έγινε το 2023, πριν το τέλος της θητείας μας. Μετά λύπης διαπίστωσα προ ημερών ότι ο δήμαρχος υπογείως έκοψε αυτή τη χρηματοδότηση για να προωθήσει άλλο σχέδιο, χωρίς καμία διαβούλευση», κατήγγειλε ο πρώην δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης.