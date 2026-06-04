Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το φαινόμενο του ευτροφισμού έκανε και πάλι την εμφάνισή του στον Θερμαϊκό Κόλπο, με αποτέλεσμα τα νερά κατά μήκος της παραλίας της Θεσσαλονίκης να καλυφθούν από καφέ χρώματος βλέννα.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες και προκαλείται από την εισροή μεγάλων ποσοτήτων θρεπτικών ουσιών, οι οποίες προέρχονται κυρίως από αστικά λύματα και τη χρήση λιπασμάτων. Η κατάσταση αυτή ενισχύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στον σχετικά κλειστό κόλπο του Θερμαϊκού.

Advertisement

Advertisement

Η αυξημένη συγκέντρωση μικροοργανισμών που δημιουργείται υπό αυτές τις συνθήκες οδηγεί κατά διαστήματα στον σχηματισμό ενός παχύρρευστου στρώματος πρασινωπής ή καφέ βλέννας, το οποίο εκτείνεται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης.

Εκτός από την αισθητική αλλοίωση που προκαλεί στο τοπίο, η συγκεκριμένη βλέννα συνοδεύεται και από έντονη δυσάρεστη οσμή, προκαλώντας ήπια ενόχληση στους πολίτες και τους επισκέπτες που κινούνται στην παραλιακή ζώνη.