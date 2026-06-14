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Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά της κινεζικής επαρχίας Χαϊνάν, όπου ένας 40χρονος άνδρας κατάφερε να παραμείνει ζωντανός για επτά ολόκληρες ημέρες στη θάλασσα μέχρι να εντοπιστεί από ψαράδες.

Ο Τσιν Τζιενπίνγκ, επιχειρηματίας από την αυτόνομη περιφέρεια Γκουανγκσί Τζουάνγκ, βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές. Το βράδυ της 27ης Μαΐου, ενώ περπατούσε κοντά στην ακτή της Χαϊκόου, έχασε την ισορροπία του εξαιτίας μιας πεταμένης φλούδας φρούτου και κατέληξε στη θάλασσα, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και έντονος κυματισμός.

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Χωρίς κινητό τηλέφωνο μαζί του και χωρίς εμπειρία κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, προσπάθησε να διευκολύνει την παραμονή του στο νερό, αφαιρώντας τα παπούτσια, το παντελόνι, το ρολόι και το δαχτυλίδι του. Ωστόσο, τα δυνατά ρεύματα τον απομάκρυναν συνεχώς από την ακτή.

«Η θάλασσα δεν είναι σαν την πισίνα. Δεν μπορούσα να αγγίξω τον πυθμένα, και τεράστια κύματα με έσπρωχναν όλο και πιο μακριά. Κάθε φορά που κατάφερνα να πάω ένα μέτρο προς την ακτή, τα κύματα με τραβούσαν τρία ή τέσσερα μέτρα πίσω», περιέγραψε ο ίδιος στο πρακτορείο Xinhua.

Λίγο μετά την πτώση του στο νερό, ο 40χρονος κατάφερε να φτάσει σε μια σημαδούρα και να κρατηθεί από αυτήν. Για δύο ολόκληρα 24ωρα έμεινε χωρίς τροφή και ύπνο, ενώ η εξάντληση άρχισε να του προκαλεί παραισθήσεις. Παράλληλα, η στεριά είχε πλέον εξαφανιστεί από το οπτικό του πεδίο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας βρισκόταν εκτεθειμένος στον καυτό ήλιο, ενώ τη νύχτα πάλευε με το κρύο και την πτώση της θερμοκρασίας. Όπως ανέφερε, για να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερη θερμότητα, κουλουριαζόταν.

Η τύχη του άλλαξε την πέμπτη ημέρα, όταν συνάντησε μια δεύτερη σημαδούρα με μεγάλη βάση από αφρώδες υλικό. Πάνω της βρίσκονταν δεκάδες μικροσκοπικά καβούρια, τα οποία αποτέλεσαν τη μοναδική πηγή τροφής του μέχρι τη διάσωσή του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι κατανάλωσε ωμά περίπου 80 καβούρια. Παράλληλα, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τη δίψα, ήπιε μικρές ποσότητες θαλασσινού νερού αλλά και τα ούρα του.

Miracle Chinese man drifts in sea for 7 days: "There was only one thought in my head: I can't die."

Slipped into the waves after stepping on a fruit peel, Qin Jianping survived a 7-day nightmare by eating raw crabs and drinking seawater and urine, before being saved by fishermen… pic.twitter.com/vKzYLf0GsD Advertisement June 7, 2026

Η περιπέτειά του έλαβε τέλος στις 2 Ιουνίου, όταν δύο ψαράδες τον εντόπισαν περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από την ακτογραμμή. Ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης και παραληρήματος, σε σημείο που νόμιζε πως άνοιγε κάποια πόρτα όταν οι διασώστες τού έδωσαν ένα ξύλο για να τον τραβήξουν στο σκάφος.

«Εφόσον είστε μαζί μας τώρα, να είστε σίγουρος ότι δεν θα πεθάνετε», του είπαν οι ψαράδες, σύμφωνα με τη South China Morning Post. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, κατάφεραν να τον ανεβάσουν στο αλιευτικό τους, να περιποιηθούν τα τραύματά του, να του προσφέρουν νερό και στεγνά ρούχα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στην ξηρά.

Συγκλονιστική ήταν και η αντίδραση της συζύγου του, η οποία είχε μεταβεί στη Χαϊνάν αναζητώντας τον. Όπως αποκάλυψε, είχε πλέον χάσει κάθε ελπίδα ότι ήταν ζωντανός. «Γέμισα τρία μπουκάλια θαλασσινό νερό για να τα φέρω πίσω στο Γκουανγκσί ως ενθύμιο για την ταφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Οι γιατροί που τον ανέλαβαν διαπίστωσαν σοβαρή αφυδάτωση, δερματικές λοιμώξεις και φλεγμονή στο πεπτικό σύστημα, πιθανότατα εξαιτίας της κατανάλωσης ωμών καβουριών. Παρ’ όλα αυτά, έπειτα από δύο ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε.

Μάλιστα, οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι η κατανάλωση των μικρών καβουριών ήταν καθοριστική για την επιβίωσή του. Ο ίδιος δήλωσε πως, μόλις αναρρώσει πλήρως, θα αναζητήσει τους δύο ψαράδες που του έσωσαν τη ζωή, ώστε να τους ευχαριστήσει προσωπικά.

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