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Την παρουσία καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες σχολίασε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τακλής, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο ειδικός ανέλυσε τα δεδομένα γύρω από τις καταγραφές καρχαριών στη Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για είδη που εμφανίζονται κατά καιρούς και δεν συνιστούν απαραίτητα αυξημένο κίνδυνο για τους λουόμενους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους παράγοντες που επηρεάζουν τη μετακίνηση των θαλάσσιων αυτών οργανισμών, όπως οι αλλαγές στη θερμοκρασία των υδάτων και η διαθεσιμότητα τροφής.

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Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι ο καρχαρίας μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο, ο εξαβράγχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη. Ο κ. Τακλής επισήμανε και είδη καρχαριών που οι άνθρωποι αλιεύουν, όπως ο γκριζογαλέος και το σκυλόψαρο.

Σχολίασε ότι η τελευταία επίθεση στη χώρα ήταν πριν από 45 χρόνια και η τελευταία θανατηφόρα επίθεση πριν 60 χρόνια. Ανέφερε ότι υπάρχουν και μέθοδοι προκειμένου να απωθήσουμε έναν καρχαρία χρησιμοποιώντας το χέρι μας, καθώς, όπως είπε, είναι «περίεργα είδη και δεν επιτίθενται έτσι απλά».

«Τον Μάιο βλέπουμε περισσότερο τους γαλάζιους καρχαρίες να εμφανίζονται και σε ρηχά νερά, καθώς βγαίνουν για να γεννήσουν», πρόσθεσε.

Πού εντοπίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα

Με βάση καταγραφές των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυξημένη παρουσία παρατηρείται κυρίως:

στο Ιόνιο Πέλαγος

στον Σαρωνικό Κόλπο

στον Παγασητικό

στη Χαλκιδική

στα Δωδεκάνησα

νότια της Κρήτης