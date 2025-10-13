Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στα Βριλήσσια όταν ένας 45χρονος κινούνταν σε κεντρικό δρόμο της περιοχής με τσεκούρι προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και ένα αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, κρατώντας ένα τσεκούρι στα χέρια, ένας 45χρονος άνδρας βγήκε στους δρόμους των Βριλησσίων προκαλώντας καταστροφές.

Ο άνδρας επιτέθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο διέλυσε, ενώ προκάλεσε ζημιές και σε σπίτια της περιοχής.

Έντρομοι οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία και τον δήμο Βριλησσίων, καταγγέλλοντας τη δράση του.

Ο 45χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο γνωστό στις Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.