Στιγμιότυπο από τον αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ για την φάση των «16»

Λίγες ώρες έμειναν για τον σπουδαίο αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Τουρκία, στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Ήδη, στην πρωτεύουσα της Λετονίας βρίσκονται χιλιάδες Έλληνες, που έχουν ντύσει τη Ρίγα στα «γαλανόλευκα», ενώ από κοντά βρίσκεται και ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Χαμός στο ξενοδοχείο της Εθνικής

Οι Έλληνες φίλαθλοι είναι πανέτοιμοι για την μεγάλη «μάχη» κόντρα στην Τουρκία. Στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας θα βρεθούν περισσότεροι από 1.500 Έλληνες φίλαθλοι, ενώ το πάρτι έχει ξεκινήσει από νωρίς στο κέντρο της Ρίγας.

Advertisement

Advertisement

Οι «Πελαργοί» βρέθηκαν το πρωί στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας και φωνάζοντας συνθήματα έδειξαν ότι βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας

Βρούτσης: «Σήμερα παίζουμε με έξι παίκτες»

«Το ότι η Ελλάδα καταφέρνει μετά από τόσα χρόνια και μπαίνει στην τετράδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ από μόνο του είναι μια τεράστια επιτυχία που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε ένα λεπτό», σημείωσε ο κ. Βρούτσης.

«Τώρα όμως κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα. Σήμερα με την Τουρκία να κερδίσουμε να πάμε στον τελικό. Η ομάδα θα παίξει με έξι παίκτες σήμερα, πέντε στο ταρτάν και οι έκτοι παίκτες εδώ πίσω. Είναι εδώ τα παιδιά, είναι οι «Πελαργοί» μας, αλλά και τόσες χιλιάδες Έλληνες που έχουν έρθει με τα τσάρτερ για να υποστηρίξουν την Εθνική μας ομάδα. Πολύ υπερήφανοι. Δείχνει πόσο κοντά είναι στην Εθνική ομάδα και πόσο αγαπάμε όλη την Εθνική ομάδα, κάθε εθνική ομάδα, και πόσο μάς ενώνει η Εθνική ομάδα», είπε ο υφυπουργός Αθλητισμού και πρόσθεσε:

💙💙💙καλημέρα έρωτες …. Έτοιμοι για σήμερα .;; 🇬🇷🇬🇷🇬🇷 pic.twitter.com/LIRuL6QRpo — 💋ℱ𝓇𝑜𝓊 𝒻𝓇𝑜𝓊 𝓀 𝒶𝓇𝑜𝓂𝒶𝓉𝒶💋 (@froufroukai) September 12, 2025

«Συνάντησα μέσα στο αεροπλάνο από τον Άρη, από τον ΠΑΟΚ, φιλάθλους, από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό. Όλοι μια γροθιά. Εδώ δεν υπάρχει χρώμα. Υπάρχει μόνο το εθνόσημο. Έχουν έρθει απ’ όλα τα μέρη του κόσμου. Παιδιά από τη Σουηδία, είδα από την Ελβετία παιδιά, τη Γερμανία. Θα είναι υποστηρικτές, ο έκτος παίχτης. Με τη νίκη. Καλή επιτυχία παιδιά!».

Advertisement

Την ίδια στιγμή, ενόψει ημιτελικών, αρκετά είναι τα χιομοριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν γίνει viral.

Αποθέωση πριν την αναχώρηση της Εθνικής Ομάδας για το γήπεδο

Αρκετοί ήταν οι Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν εκ νέου στο ξενοδοχείο της ελληνικής αποστολής, οι οποίοι φωνάζοντας συνθήματα προσπάθησαν να εμψυχώσουν τους παίκτες, λίγο πριν την αναχώρηση για το γήπεδο.

Οι Έλληνες διεθνείς έδειχναν να απολαμβάνουν την παρουσία των φιλάθλων και αναχώρησαν με πλατιά χαμόγελα, λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού κόντρα στην Τουρκία.