Στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν περίπου 1.500 Ελληνες φίλαθλοι, οι οποίοι ταξιδεύουν είτε με πτήσεις τσάρτερ είτε μεμονωμένα, προσδοκώντας την κατάκτηση ενός μετάλλιου -και γιατί όχι του τροπαίου- 20 χρόνια μετά το «έπος» του Βελιγραδίου και 16 χρόνια από την τελευταία φορά που η «επίσημη αγαπημένη» ανέβηκε στο βάθρο.
Απο νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/9) Ελληνες φίλαθλοι από κάθε γωνιά της χώρας έδωσαν γαλανόλευκο χρώμα και παλμό… γηπέδου στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από όπου αναχωρούν κατά κύματα για την μεγάλη «μάχη» με αντίπαλο την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Οι εικόνες από τα αεροδρόμιο αλλά και μέσα από το αεροπλάνο είναι ενδεικτικές της φρενίτιδας που επικρατεί τις τελευταίες ώρες.
