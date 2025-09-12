Με το όνειρο της πρόκρισης στο μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025 ταξιδεύουν στη Ρίγα εκατοντάδες Ελληνες, προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας στον αποψινό ημιτελικό (21:00, ΕΡΤ) απέναντι στην Τουρκία.

Στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν περίπου 1.500 Ελληνες φίλαθλοι, οι οποίοι ταξιδεύουν είτε με πτήσεις τσάρτερ είτε μεμονωμένα, προσδοκώντας την κατάκτηση ενός μετάλλιου -και γιατί όχι του τροπαίου- 20 χρόνια μετά το «έπος» του Βελιγραδίου και 16 χρόνια από την τελευταία φορά που η «επίσημη αγαπημένη» ανέβηκε στο βάθρο.

Αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας κόντρα στη Λιθουανία την Τρίτη (9/9), χιλιάδες κόσμου έσπευσε να κλήσει εισιτήριο για να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Λετονίας, όπου διεξάγεται η τελική φάση της διοργάνωσης.

Απο νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/9) Ελληνες φίλαθλοι από κάθε γωνιά της χώρας έδωσαν γαλανόλευκο χρώμα και παλμό… γηπέδου στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από όπου αναχωρούν κατά κύματα για την μεγάλη «μάχη» με αντίπαλο την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Οι εικόνες από τα αεροδρόμιο αλλά και μέσα από το αεροπλάνο είναι ενδεικτικές της φρενίτιδας που επικρατεί τις τελευταίες ώρες.