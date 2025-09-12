Ετοιμη για την μεγάλη μάχη απέναντι στην Τουρκία είναι η Eθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, που αντιμετωπίζει στις 21:00 (ΕΡΤ1) την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στον 2ο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket 2025 με έπαθλο μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9).

Η Ελλάδα, με τη συμμετοχή της στην 4αδα είναι ήδη στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, ωστόσο σε αυτό το τουρνουά η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ονειρεύεται την κατάκτηση του τροπαίου.

Φυσικά για να συμβεί αυτό πρώτα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ταλαντούχας Τουρκίας που έδειξε στο τουρνουά τα «δόντια» της σε μεγάλους αντιπάλους, νικώντας μάλιστα το θεωρητικό φαβορί – πριν ξεκινήσει η διοργάνωση – Σερβία.

Η Τουρκία διαθέτει μια ισορροπημένη ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες σε όλες τις γραμμές. Φυσικά ξεχωρίζει ο 23χρονος ΝΒΑερ με τους Χιούστον Ρόκετς Σενγκούν, ύψους 2.11 cm, ο οποίος έχει κατά μέσο όρο 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ σουτάροντας με 64% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 77% στις βολές.

Ακολουθεί ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Οσμάν, ο οποίος έχει στατιστικά με 14.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ, με 51% στα τρίποντα και 54% στα δίποντα. Διψήφιος σε μέσο όρο πόντων είναι τόσο ο Σέιν Λάρκιν (11π., 4.6ασ., 3.6ριμπ.) όσο και ο Οσμάνι (10.4π., 5.3ριμπ., 1.9ασ.). Ωστόσο η συμμετοχή του Οσμάν θα κριθεί την τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού του.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διαθέτει έναν Γιάννη Αντετοκούνμπο που διανύει εκπληκτική φόρμα και πραγματοποιεί ίσως το καλύτερό του τουρνουά με την «γαλανόλευκη», αλλά και μια ομάδα που είναι κράμα παλιών και έμπειρων με νέους και ελπιδοφόρους παίκτες όπως ο Σαμοντούροβ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο που ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους σε όσα ματς κλήθηκαν να βοηθήσουν.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) προπόνηση στη Ρίγα, με την ομάδα να δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένη και έτοιμη για την αναμέτρηση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, χωρίς προβλήματα τραυματισμών, και το κλίμα στις τάξεις της Εθνικής είναι ιδιαίτερα θετικό, αλλά και αποφασιστικό, λίγες ώρες πριν τη σπουδαία αναμέτρηση με την Τουρκία.

Στις εξέδρες του ημιτελικού αναμένεται να βρεθούν περίπου 1.500 Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι ταξιδεύουν είτε με πτήσεις τσάρτερ είτε μεμονωμένα, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της «γαλανόλευκης» και να δημιουργήσουν ζεστή ατμόσφαιρα στο πλευρό των διεθνών.