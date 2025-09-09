Η Ελλάδα έπαιξε εξαιρετικά σε άμυνα και επίθεση, επικράτησε της Λιθουανίας στη Ρίγα με 87-76 και θα συμμετάσχει για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε ημιτελικό EuroBasket, όπου την περιμένει η Τουρκία με φόντο ένα μετάλλιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η ατσάλινη άμυνα του Κώστα

Η Λιθουανία μπήκε δυναμικά στο ματς, σκοράροντας επτά πόντους στις πρώτες της τρεις επιθέσεις. Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει μέσω των επιθέσεων του Γιάννη Αντετοκούνμπο, χωρίς όμως να βρίσκει εύκολα πόντους. Ο «Greek Freak» ανέλαβε δράση, ενώ Σλούκας και Μήτογλου συνέβαλαν στο πρώτο προβάδισμα της Ελλάδας με 16-14 (11 πόντοι του Γιάννη σε πέντε λεπτά). Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με προβάδισμα πέντε πόντων χάρη στις εκπληκτικές άμυνες του Κώστα Αντετοκούνμπο και τρίποντο του Τολιόπουλου για το 24-19.

Advertisement

Advertisement

Το ημίχρονο και η μάχη με τον Βαλαντσιούνας

Στη δεύτερη περίοδο, η Ελλάδα βρήκε λύσεις όταν ο Γιάννης έλειπε από το παρκέ, με τους Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο να σκοράρουν ελεύθερα και να φέρνουν τη διαφορά στο +11 (35-24). Παρά το ξέσπασμα της Λιθουανίας και τη μείωση της διαφοράς στον πόντο (39-38), ο Γιάννης επέστρεψε και η Ελλάδα έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα έξι πόντων (44-38), περιορίζοντας τον Βαλαντσιούνας.

Ατσάλινη άμυνα και ηγέτης ο Αντετοκούνμπο

Στην τρίτη περίοδο, τα φάουλ του Γιάννη και του Μήτογλου δεν εμπόδισαν την ελληνική ομάδα, που ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο με σερί 10-0 για το 51-41. Η άμυνα της Ελλάδας δυσκόλεψε τον Βαλαντσιούνας, ενώ Τολιόπουλος και Σλούκας συνεισέφεραν στην επίθεση. Το δεκάλεπτο έκλεισε με +12 για την Ελλάδα (64-52).

Η τελευταία περίοδος και η επική νίκη

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ελληνική ομάδα διαχειρίστηκε με ψυχραιμία το ματς. Ο Βασίλης Σπανούλης πέρασε τον Καλαϊτζάκη για να περιορίσει τον αντίπαλο γκαρντ, ενώ Γιάννης και Κώστας Αντετοκούνμπο «σκέπασαν» τα καλάθια, με Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ να συνεισφέρουν κι αυτοί στο σκορ. Η Ελλάδα πήρε την επική νίκη με 86-76, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης.

Δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-86