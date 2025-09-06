Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Έλληνας που συνελήφθη φέρεται να είναι ο υπεύθυνος για συνολικά έντεκα φωτιές που εκδηλώθηκαν στην αγροτική περιοχή της Γενισέας.

Advertisement

Advertisement

Η πρώτη φωτιά σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου ξέσπασαν εννέα ακόμη φωτιές.

Ο κατηγορούμενος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.